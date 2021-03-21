TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK AŞILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin konuşan Şahin, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.