Türkler gözünü uzaya dikti! Onlardan biri de ABD'de yaşayan uzay mühendisi Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe'ydi. Prof. Dr. Açıkmeşe, NASA'nın Mars'a gönderdiği Perseverance isimli uzay aracında ekip liderlerinden biriydi. Aracın kızıl gezegene sağlam bir şekilde inmesini sağlayan sistemi dizayn etti. Her fırsatta ülkesine olan bağlılığını dile getiren çılgın Türk, sırf doğduğu yer olan Rize'yle havası benziyor diye ABD'nin Seattle kentine yerleşti. "İleride Türkiye'ye yerleşme planım var" dedi.
- Güncel
- 20.03.2021 Gazete