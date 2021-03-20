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    Türkler gözünü uzaya dikti: Onlardan biri de 'de yaşayan uzay mühendisi Prof. Dr.

    Türkler gözünü uzaya dikti! Onlardan biri de 'de yaşayan uzay mühendisi Prof. Dr. 'ydi. Prof. Dr. Açıkmeşe, 'nın 'a gönderdiği isimli uzay aracında ekip liderlerinden biriydi. Aracın kızıl gezegene sağlam bir şekilde inmesini sağlayan sistemi dizayn etti. Her fırsatta ülkesine olan bağlılığını dile getiren çılgın Türk, sırf doğduğu yer olan 'yle havası benziyor diye ABD'nin kentine yerleşti. "İleride 'ye yerleşme planım var" dedi.

    Ona her yer Rize
    Türkler gözünü uzaya dikti! Onlardan biri de 'de yaşayan uzay mühendisi Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe'ydi. Prof. Dr. Açıkmeşe, 'nın 'a gönderdiği isimli uzay aracında ekip liderlerinden biriydi. Aracın kızıl gezegene sağlam bir şekilde inmesini sağlayan sistemi dizayn etti. Her fırsatta ülkesine olan bağlılığını dile getiren çılgın Türk, sırf doğduğu yer olan Rize'yle havası benziyor diye ABD'nin Seattle kentine yerleşti. "İleride 'ye yerleşme planım var" dedi.
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    Haberler Güncel Türkler gözünü uzaya dikti: Onlardan biri de ABD'de yaşayan uzay mühendisi Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe