Erzincan deprem son dakika şiddeti kaç? En son nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler!

Erzincan deprem son dakika gelişmesi! Erzincan deprem şiddeti kaç? Erzincan'da meydana gelen deprem sonrası Kandilli AFAD son dakika verileri yakından takip ediliyor. Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Alınan son dakika bilgisine göre Erzincan'da paniğe neden olan bir deprem meydana geldi.