Erzincan deprem son dakika şiddeti kaç? En son nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler!

Erzincan deprem son dakika gelişmesi! Erzincan deprem şiddeti kaç? Erzincan'da meydana gelen deprem sonrası Kandilli AFAD son dakika verileri yakından takip ediliyor. Son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Alınan son dakika bilgisine göre Erzincan'da paniğe neden olan bir deprem meydana geldi.
ERZİNCAN DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak belirlendi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.03.20 08:57:53 39.8478 39.0927 5.2 -.- 2.2 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:56:00 39.8600 39.1077 4.3 -.- 2.7 -.- CALIKLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:55:18 39.8902 39.1265 9.9 -.- 2.7 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:51:57 39.8310 39.1083 6.4 -.- 4.3 4.3 AKTAS-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:35:11 39.8897 39.1268 5.5 -.- 2.4 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:32:49 39.9155 39.1312 9.4 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-(ERZINCAN) İlksel
2021.03.20 08:28:16 34.9752 33.9295 30.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 08:09:04 40.5345 33.3017 2.3 -.- 2.5 -.- GURPINAR-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2021.03.20 07:22:02 38.8490 43.5015 1.1 -.- 2.5 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2021.03.20 07:12:50 38.8493 43.5128 3.7 -.- 2.0 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2021.03.20 06:45:06 35.6310 29.4683 4.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:36:51 35.4710 27.1687 28.5 -.- 3.4 3.5 AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:20:18 36.5348 26.7822 128.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:16:17 35.4513 27.0348 22.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.03.20 06:11:49 35.7425 26.9702 2.9 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel