İstanbul Üsküdar'da yaşayan Mustafa Zeki Çiner hayatını kaybetti. Dün Karaccahmet Mezarlığı'nda cenaze namazı düzenlendi. Bu sırada imam, herkesten helallik istedi.

Vatandaşlar arasında bulunan Şerif Aydoğmuş ise haksızlığa uğradığını söyleyerek hakkını helal etmedi. Sebebi ise yıllar önce yaptığı inşaat karşılığında Çiner'in 600 bin dolarlık borcunu ödememesiydi. "Sonuç olarak Allah'ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim" dedi.