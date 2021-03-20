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    Cenazede büyük şok: hakkını helal etmedi

    'da yaşayan hayatını kaybetti. Dün Karaccahmet Mezarlığı'nda cenaze namazı düzenlendi. Bu sırada imam, herkesten helallik istedi. Vatandaşlar arasında bulunan ise haksızlığa uğradığını söyleyerek hakkını helal etmedi. Sebebi ise yıllar önce yaptığı inşaat karşılığında Çiner'in 600 bin dolarlık borcunu ödememesiydi. "Sonuç olarak Allah'ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim" dedi.

    Helal etmiyorum

    İstanbul Üsküdar'da yaşayan hayatını kaybetti. Dün Karaccahmet Mezarlığı'nda cenaze namazı düzenlendi. Bu sırada imam, herkesten helallik istedi.

    Vatandaşlar arasında bulunan ise haksızlığa uğradığını söyleyerek hakkını helal etmedi. Sebebi ise yıllar önce yaptığı inşaat karşılığında Çiner'in 600 bin dolarlık borcunu ödememesiydi. "Sonuç olarak Allah'ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim" dedi.

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    Haberler Güncel Cenazede büyük şok: Şerif Aydoğmuş hakkını helal etmedi