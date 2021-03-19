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    • 19.03.2021 10:03
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    SON DAKİKA: 'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 3 sığınmacı öldü

    Son dakika haberine göre, 'in Çeşme ilçesinden 'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

    AA
    İzmir'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölüler var

    'in Çeşme ilçesinden denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

    3 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ KURTARILDI
    Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.

    Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

    Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 3 sığınmacı öldü