İzmir'in Çeşme ilçesinden denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı.
3 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ KURTARILDI
Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.
Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.
Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.