Köreke, 23 Ekim 2017'de "Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu" kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Akar'a ziyareti esnasında, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer eşlik etti.