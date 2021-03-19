Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elmadağ'daki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nı ziyaret etti.
MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatların yer aldığı sergiyi gezen Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı.
BORAN OBÜSÜ İLE MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ
Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili Boran obüsü ile milli piyade tüfeği MPT-76'nın hafifleştirilmiş versiyonu da yer aldı.
Akar, daha sonra uzaktan kumanda edilen Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını (E-ZMA) yakından inceledi.
RDX Üretim Tesisi Otomasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Akar, MKEK ve RDX tesislerinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmlerini izledi.