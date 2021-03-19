204 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda ise terör örgütü PKK'nın finan kaynağı olarak kullandığı uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamyonda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

"NE FİNANSMANINA NE PATLAYICISINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da bugün, 204,2 kilo Eroin 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı 426 litre asetik anhidrit (eroin ham maddesi) 2 çelik yelek ele geçirildi Ne finansmanına ne patlayıcısına tahammülümüz yok! Göz açtırmadan mücadeleye devam Tebrikler Hakkari Emniyet" ifadelerine yer verdi.