Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ A-4 PATLAYICI BULUNDU
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette;
9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi.
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1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.