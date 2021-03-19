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    • 20.03.2021 00:29
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    'de terör örgütü 'ya darbe! 204 kilo 200 gram ve 9 kilo plastik ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram plastik ele geçirildi. Bir kamyonda ise terör örgütünün finans kaynağı olarak kullandığı 204 kilo 200 gram ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    Hakkari'de kilolarca A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

    İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.

    TOPRAĞA GÖMÜLÜ A-4 PATLAYICI BULUNDU
    Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette;
    9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (Eroin hammedesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi.

    1 GÖZALTI
    1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

        204 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
        Ayrıca Yüksekova'da bir kamyonda yapılan aramalarda ise terör örgütü PKK'nın finan kaynağı olarak kullandığı uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamyonda 204 kilo 200 gram eroin maddesi yakalanırken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        "NE FİNANSMANINA NE PATLAYICISINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova'da bugün, 204,2 kilo Eroin 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı 426 litre asetik anhidrit (eroin ham maddesi) 2 çelik yelek ele geçirildi Ne finansmanına ne patlayıcısına tahammülümüz yok! Göz açtırmadan mücadeleye devam Tebrikler Hakkari Emniyet" ifadelerine yer verdi.
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        Haberler Güncel Hakkari'de terör örgütü PKK'ya darbe! 204 kilo 200 gram eroin ve 9 kilo A-4 plastik patlayıcı ele geçirildi