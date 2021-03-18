Bakan Koca, Sağlık-Sen 6. Dönem 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katıldı.
Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra 96 şube başkanından oluşan Başkanlar Kurulu'na hitap eden Bakan Koca, sağlık çalışanlarının görevlerine büyük bir kutsiyet atfedildiğini belirtti.
Sağlık çalışanlarının, her yerde sadece kendi vatandaşlarına değil, ihtiyaç zamanında insanlığa sağlık dağıtmak üzere gözünü budaktan esirgemeyen bir fedakarlığa sahip olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu: