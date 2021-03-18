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    • 18.03.2021 18:00
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    ? , ? Diyanet takvimi…

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. 11 ayın sultanı dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı için heyecan dolu geri sayım başladı. Müslüman alemi , ? Sorgulamasını da sıklıkla yapıyor. Diyanet takvimi yayınlandı ve heyecanla araştırılan tarihler de belli oldu. Bol bol dua ve ibadetle geçecek olan Ramazan ayında oruç tutulacak, sonrasında ise Ramazan Bayramı idrak edilecek. İşte o tarih…

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı 2021 ne zaman?

    Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan ayı, orucu ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Allah'ın rahmet ve bereketinin arttığına inanılan kutsal Ramazan ayının ne zaman başlayacağı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Bu noktada Ramazan Bayramı'nda hangi tarihte kutlanacağı merak konusu oldu. İslam dünyası 30 gün boyunca orucunu tutacaki ibadetlerini gerçekleştirecek. Sonrasında ise Ramazan Bayramı kutlanacak, işte dini günler takvimi haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

    Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

    Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

    Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

        Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

        "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

        3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
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