Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan ayı, orucu ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Allah'ın rahmet ve bereketinin arttığına inanılan kutsal Ramazan ayının ne zaman başlayacağı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Bu noktada Ramazan Bayramı'nda hangi tarihte kutlanacağı merak konusu oldu. İslam dünyası 30 gün boyunca orucunu tutacaki ibadetlerini gerçekleştirecek. Sonrasında ise Ramazan Bayramı kutlanacak, işte dini günler takvimi haberimizin içeriğinde yer alıyor.
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 13 Mayıs 2021 Perşembe günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 14 Mayıs 2021 Cuma ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü de devam edecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi