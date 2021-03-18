HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için gökgürültülü sağanak uyarısı!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Çankırı çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı