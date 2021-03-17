YKS 2021 geç başvuru tarihleri 17 Mart ve 18 Mart olarak açıklandı. YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ikinci şans olan geç başvuru gününde adayların başvuru ücretlerini verilen süre içerisinde yatırması gerekiyor. Bu yıl TYT 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum AYT ve YKS 3. Oturum YDT 27 Haziran'da yapılacak.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.
YKS BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.