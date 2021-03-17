YKS 2021 geç başvuru tarihleri 17 Mart ve 18 Mart olarak açıklandı. YKS başvuru ücreti her bir oturum için 90,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ikinci şans olan geç başvuru gününde adayların başvuru ücretlerini verilen süre içerisinde yatırması gerekiyor. Bu yıl TYT 26 Haziran'da, YKS 2. Oturum AYT ve YKS 3. Oturum YDT 27 Haziran'da yapılacak.