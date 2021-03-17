SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu kritik ziyaretin tarihini açıkladı: Yunan mevkidaşı Dendias Türkiye'ye geliyor

Türkiye'nin tüm ülkelerle olduğu gibi Yunanistan'la da görüşmelerini sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, iki sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dışişleri bakanlarına görev verdiğini ancak yaşanan gerginlikler nedeniyle görüşmelerin gerçekleşmediğini belirtti. Çavuşoğlu, gelecekteki süreçte görüşmelerin yapılacağını söyledi.

KRİTİK ZİYARETİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, benim 2003 yılından bu yana Avrupa Konseyinden şahsi arkadaşım, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek." bilgisini paylaştı.

İki ülke arasındaki tüm meselelerin Ankara'da görüşüleceğini ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra kendisinin de Yunanistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, temasların faydalı olacağına inandıklarını ve bu çerçevede Erdoğan-Miçotakis görüşmesini de ele alacaklarını kaydetti.