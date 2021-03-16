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    ’den Doğu Akdeniz notası (Güncel haberler)

    , Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması i Yunanistan, İsrail ve AB’ye nota verdi. Açıklamada, “Uluslararası hukuk gereği, kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması için ülkemizin izninin aranması gerekmektedir” denildi.

    Türkiye’den Doğu Akdeniz notası

    , Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması i Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi. Açıklamada, "Uluslararası hukuk gereği, kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması için ülkemizin izninin aranması gerekmektedir" denildi.

    AKAR'DAN SERT MESAJ
    Milli Savunma Bakanı , Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak görüşmelere değindi. "Yunan komşularımızın kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri hem bölge, hem de Yunan halkının refahı için önemli" dedi.

    TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE
    MİT ve güvenlik güçleri, terör örgütlerine ağır darbe indirdi. 'ye yapılan nokta operasyonunda PKK/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist kıskıvrak ele geçirildi. Türkiye'ye getirildi.

    FETÖ'YE OPERASYON
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik düğmeye bastı. Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. 27 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ firarisi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. çift ise yurt dışına kaçmak isterken 'nda TIR dorsesinde yakalandı.

    FRANSA'DAN AB'YE REST
    Fransız gazetesi Le Figaro'nun yazarı AB'ye rest çekti. Coronavirüs sürecinde Avrupa Birliği'nin işlevsiz kaldığını söyledi. "Birlik salgınla mücadelede rolünü üstlenmedi. Paris de AB'yi terk edebilir" dedi

    'ÇİN TEHDİT DEĞİL'
    NATO Genel Sekreteri , 'nda konuşma yaptı. 'nun Çin ve 'dan doğrudan askeri tehdit görmediklerini açıklandı. "Herhangi bir NATO müttefikine karşı askeri saldırı tehdidi görmüyorum" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel Türkiye’den Doğu Akdeniz notası (Güncel haberler)