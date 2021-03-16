Türkiye, Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığını ilgilendiren konulardaki çalışmalarda izninin aranması için Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verdi. Açıklamada, "Uluslararası hukuk gereği, kablo faaliyetleri ön araştırma çalışması için ülkemizin izninin aranması gerekmektedir" denildi.

AKAR'DAN SERT MESAJ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak görüşmelere değindi. "Yunan komşularımızın kışkırtıcı tutumlarından bir an önce vazgeçmeleri hem bölge, hem de Yunan halkının refahı için önemli" dedi.

TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

MİT ve güvenlik güçleri, terör örgütlerine ağır darbe indirdi. Suriye'ye yapılan nokta operasyonunda PKK/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat kıskıvrak ele geçirildi. Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'YE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik düğmeye bastı. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlattı. 27 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ firarisi doktor M.K.K. ve eşi Ş.R.K. çift ise yurt dışına kaçmak isterken Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda TIR dorsesinde yakalandı.

FRANSA'DAN AB'YE REST

Fransız gazetesi Le Figaro'nun yazarı Laurent Herble AB'ye rest çekti. Coronavirüs sürecinde Avrupa Birliği'nin işlevsiz kaldığını söyledi. "Birlik salgınla mücadelede rolünü üstlenmedi. Paris de AB'yi terk edebilir" dedi

'ÇİN TEHDİT DEĞİL'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaptı. NATO'nun Çin ve Rusya'dan doğrudan askeri tehdit görmediklerini açıklandı. "Herhangi bir NATO müttefikine karşı askeri saldırı tehdidi görmüyorum" ifadesini kullandı.