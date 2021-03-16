İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiası HDP'li isimler tarafından sosyal medyada ortaya atıldı.
Ortaya atılan iddiaların ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.
"HÜKÜMLÜ HAYATTA"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu,
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
HDP'Lİ VEKİL İDDİAYI ORTAYA ATTI
Her yıl Nevruz'a az bir süre kala aynı iddia ile ortaya çıkan HDP'li isimlerin terör elebaşı üzerinden sokakları karıştırmak istediği üzerinde duruluyor.
HDP'li Ömer Öcalan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sayın Öcalanın aile ziyareti, avukat ziyareti yıllardır engelleniyor. İmralıda mutlak bir tecrit ve kanunsuzluk var. Sayın Öcalanın sağlığı ve yaşamına dair herhangi bir bileğiye sahip değiliz. Sayın Öcalanı Avukatlar yada ailesi bir an önce ziyaret etmelidir" iddiasını ortaya attı.
HDP'NİN KAOS TAKTİĞİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li isimler geçtiğimiz yıllarda da "Abdullah Öcalan" öldü iddialarını ortaya atmıştı.
2019'da yine HDP'li Ömer Öcalan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili amcam, Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" yalanını ortaya atıp teröristbaşı üzerinden kaos peşinde koşmuştu.