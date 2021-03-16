HDP'Lİ VEKİL İDDİAYI ORTAYA ATTI

Her yıl Nevruz'a az bir süre kala aynı iddia ile ortaya çıkan HDP'li isimlerin terör elebaşı üzerinden sokakları karıştırmak istediği üzerinde duruluyor.

HDP'li Ömer Öcalan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sayın Öcalanın aile ziyareti, avukat ziyareti yıllardır engelleniyor. İmralıda mutlak bir tecrit ve kanunsuzluk var. Sayın Öcalanın sağlığı ve yaşamına dair herhangi bir bileğiye sahip değiliz. Sayın Öcalanı Avukatlar yada ailesi bir an önce ziyaret etmelidir" iddiasını ortaya attı.

HDP'NİN KAOS TAKTİĞİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li isimler geçtiğimiz yıllarda da "Abdullah Öcalan" öldü iddialarını ortaya atmıştı.

2019'da yine HDP'li Ömer Öcalan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili amcam, Kürtlerin lideri Abdullah Öcalan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" yalanını ortaya atıp teröristbaşı üzerinden kaos peşinde koşmuştu.