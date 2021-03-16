Son dakika: Ülkemize sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG mensubu 2 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.





Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Q67iQ97ZKN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2021