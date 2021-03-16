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    • 16.03.2021 11:49
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    Son dakika: Ülkemize sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG mensubu 2 kişi yakalandı

    Son dakika haberi... : ’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, ’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

    Bakanlık açıkladı! Sınırda yakalandılar

    Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ülkemize sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG mensubu 2 kişi yakalandı