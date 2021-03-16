TÜRKAKIM PROJESİ

TürkAkım noktasında da bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. Rusya'yla da mutabık kalmak suretiyle yapılacak otoyolun kenarından süratle Türk akımı geçer ve kendilerine bu doğalgazı ulaştırırız. Bizim açımızdan sorun yok.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU: TAVİZ VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öncelikle Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Taviz vermemiz söz konusu değil. Son olarak da, bu konuda çok ciddi açıklamaları Dışişleri Bakanlığımız yaptı. Savunma Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar var.

MISIR'LA DİPLOMATİK TEMASLAR



Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Atılan adımlar aslında bir geçici sanki yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana.

Yeni bir gelişme, Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da S. Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var.

Kimin eli kimin cebinde, belli değil. Ben bölgede Türkiyesiz bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'in açıklamaları şöyle:

Öncelikle sayın Cumhurbaşkanı bizi burada davet ettiği için teşekkür ediyorum. Pandemi ilişkilerimizi durdurmuştu fakat tamamen durdurmadı. Bu üç anlaşmanın imzalanması bizim ilişkilerimizin daha iyi seviyeye çıkarılması açısından son derece önemli olacaktır. Otoyolu projesi çok önemli bir iş ve buna tereddüt eden ve şüphe duyan her kimse şunu bilmeli ki bu proje gerçekleştirilecek.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi biz durur ve devam etmezdik. Bu inisiyatif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu projenin gerçekleştirilmesi açısından en büyük katkı oluyor. İlişkilerimiz herkese güzel bir örnek olmalı.

"ERDOĞAN BÜYÜK LİDER"

Bu yaşadığımız dönemde Türkiye zor bir pandemi döneminden geçse bile bizlere yardım ettiği için son derece müteşekkirim. Maalesef global sistemler yüzünden Bosna Hersek'te aşıları temin edemedik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir saygı duymak ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider.

Tabii ki bazı sorunlar vardır. Bizim Bosna Hersek'te son derece zor bir seçim sistemimiz var. Bosna Hersek halen uluslararası mekanizmalar tarafından yönetilen bir ülke. Bosna Hersek bu liberal dünyanın deneyi olan bir ülke olmayacaktır ve olmamalı. Bosna Hersek'te üç ayrı millet yaşadığını, üç ayrı din olduğunu ve insanlara saygı duymalıyız.

Yapılacak olan üçlü toplantının önemli olduğunu Sırbistan-Türkiye ve Bosna Hersek arasında... Fakat dörtlü konferans olması gerekiyor, Rusya'nın da olması gerekiyor bu konferansta.

Otoyol konusu planladığımız şekilde gerçekleştirilmeli. Otoyolla birlikte doğalgaz akımı da yapmalıyız ve bu fırsatı kaçırmamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha başarılar dilemek istiyorum, sağlıklı olmasını istiyorum. Daha uzun yıllar Türk halkının başında olmalı çünkü bu, ülkeye istikrar sağlayacaktır.

Bir terör örgütü buradaki dengeleri değiştirmek istediğiniz zaman biz son derece karşı çıktık ve şunu belirtmek istiyorum: Türkiye'den gelen insanların hem federasyonda hem Bosna Hersek'te zor zamanlarda... Biz toplantılara gidiyoruz, Batı Avrupa'ya giderken bizden hep bir şey istiyorlar ve bizi şartlandırıyorlar. Biz buraya gelirken sadece destek sözleriyle geri döneceğiz.

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