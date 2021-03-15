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    • 15.03.2021 08:46
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    : ’nın : 6 yaralı

    haberi... ’nın kontrolden çıkan otomobil önce takla attı ve sonra kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

    Başkent'te trafik kazası: 6 yaralı

    Alınan bilgiye göre, Bulvarı üzerindeki Emniyet Kavşağı'nı geçtikten sonra M. S. idaresindeki 38 SP 395 plakalı otomobil henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kontrolden çıkan otomobil ardından kaldırımda yürüyüş yapan H.S. ve B.S. çiftine çarptı.
    Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık eksi sevk edildiği kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan O.G., Y. K., K. B., B.G. yaralandı. Yayalardan H.S. ve B.S. çiftinin de yaralandığı kazada yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise bekçilerin de yardımıyla çekici tarafından kaldırıldı.
    Olay ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Ankara’nın Çubuk ilçesinde trafik kazası: 6 yaralı