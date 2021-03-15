Halı sahalar, internet kafeler ve sinemalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Mekanlar hangi illerde açıldı?

Risk gruplarına göre Mart ayının ilk gününden itibaren pek çok ilimizde kısıtlamaların bazıları kaldırılırken çok yüksek riskli illerimizde kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor. Bu bağlamda yaşadığı illerde halı saha, internet kafe ve sinema salonlarının açılıp açılmayacağını merak edenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, internet kafeler ve sinemalar açıldı mı, ne zaman açılacak? Mekanlar hangi illerde açıldı? İşte merak edilenler...
HALI SAHALAR, İNTERNET KAFELER VE SİNEMALAR AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Erdoğan, halı sahaların düşük ve orta riskli illerde 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı.
İşte genelgede yer alan detaylar;
İNTERNET KAFE/SALONU GENELGEYE TABİ MİDİR?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerdeki internet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri genelgede belirtilen %50 kapasite sınırı ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışabileceklerdir.
Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde bu iş yerleri kapalı kalmaya devam edecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.