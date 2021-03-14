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    • 14.03.2021 15:26
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    SON DAKİKA: ’da ele geçirildi! Tam 5 ton 195 litre...

    Son dakika haberi... ve 'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildi.

    İstanbul’da ele geçirildi! Tam 5 ton 195 litre...

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında ve 'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5'i lı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı.

    Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından

    adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise Gümrük Kaçakçılığı suçundan adli makamlara sevk edildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul’da ele geçirildi! Tam 5 ton 195 litre...