Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.03.2021 14:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2021 15:23
    ABONE OL

    'nde iğrenç olay: Köpeğe istismarda bulununca darbedildi! Vali'den açıklama geldi

    'nin ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından dövüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Valisi da açıklama yaparak gereken yasal işlemin yapılacağını bildirdi.

    Köpeğe istismarda bulununca darbedildi!

    Derince'de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti.

    Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi.

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, "Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır" paylaşımında bulundu.

    Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Kocaeli'nde iğrenç olay: Köpeğe istismarda bulununca darbedildi! Vali'den açıklama geldi