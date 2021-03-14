İstanbul'da 5 tonu aşkın etil alkol ele geçirildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi ve Küçükçekmece'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5'i Pakistanlı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise "Gümrük Kaçakçılığı" suçundan adli makamlara sevk edildi.