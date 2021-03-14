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    • 14.03.2021 14:29
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    İstanbul'da 5 tonu aşkın etil alkol ele geçirildi!

    Son dakika haberleri... Küçükçekmece ve Sultangazi'de polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde sahte içki yapmak için kullanılan 5 ton 195 litre etil alkol ele geçirildi

    Dev operasyon! Tam 5 ton...

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan çalışmalar kapsamında Sultangazi ve Küçükçekmece'de toplam 3 adrese yapılan operasyonlarda 5'i Pakistanlı olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Polis ekiplerinin yaptığı aramada sahte alkol yapmak için 5 ton 195 litre etil alkol yakalandı.

    Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 1'i işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise "Gümrük Kaçakçılığı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da 5 tonu aşkın etil alkol ele geçirildi!