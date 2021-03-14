İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne deşarj işlemi yapıldı. Deşarj sırasında kararan dere, denize döküldü.
A Haber Muhabiri Tuğba Kezer detayları aktardı.
Derenin rengi görenleri korkutuyor. Vatandaşlar bölgedeki pis kokudan ise şikayetçi.
İBB'YE AYAMAMA TEPKİSİ: SİZİN İSTANBUL'A KASTINIZ NEDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmaması nedeniyle atık suyun direkt denize akıtılmasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den tepki geldi. Kabaktepe, "Bozuk saat bile günde 2 kez doğru gösterir. 2 yıl geçti ama CHP'li İBB'nin doğru düzgün bir işte imzası yok. Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi'ne verilen atık sular arıtılmadan deşarj ediliyor. Sizin İstanbul'a kastınız nedir?" diye sordu.