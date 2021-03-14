



DEREDEN DENİZE ATIK SU AKIYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Bakırköy Grup Başkanvekili Halit Cebeci ise; atık suların denizle buluşma noktasının fotoğrafını ve videosunu yayınlayarak şunları söyledi: "Ayamama deresinin ıslahı için yapılan Ataköy ileri biyolojik arıtma tesisi çalıştırılamadığı için atık suların denize doğrudan deşarjı sonrasında suyun denizle buluşma noktası ve oluşan kötü görüntü. Ayamama deresinin ıslahı için yapılan Ataköy ileri biyolojik arıtma tesisi çalıştırılamadığı için atık suların denize doğrudan deşarjı maalesef içimiz acıyor"