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    • 13.03.2021 15:04
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    Son dakika: Başkanı 'tan nda ihtilafına ilişkin alınan karara tepki

    Son dakika haberi... Başkanı , () Genel Kurulunda kabul edilen ihtilafına ilişkin kararda 'ye yöneltilen ifadelere tepki göstererek "Avrupa Parlamentosunun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz." dedi.

    Şentop'tan AP'nin skandal açıklamasına tepki

    Şentop, sosyal medya hesabından ytığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosunun son kararındaki ülkemize yönelik bilgisizce, asılsız ve kötü niyetli iddiaları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

    'nin, insani değerlere sadakat kapsamında 'den Türkiye'ye sığınan milyonlarca mülteciye elini uzattığını ve vicdanın sesi olduğunu belirten Şentop, Türkiye'nin, terörizmle mücadeleye devam ederken Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm gayretlerine katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı.

    AP'nin terör örgütü PKK/YPG'nin Suriyeli sivillere yönelik terör eylemlerine tepki vermemesinin esef verici olduğunu vurgulayan Şentop, "AP'yi, büyük özveriyle 3,7 milyon Suriyeliye kapılarını açan, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını koruyan, uluslararası hukuka saygılı olan Türkiye'nin yanında olmaya ve Suriye'deki siyasi sürece destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Avrupa Parlamentosunda Suriye ihtilafına ilişkin alınan karara tepki