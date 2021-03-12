Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Larry 'de Downing Sokağı da bulunan başbakanlığın maskotu oldu

    'de Downing Sokağı da bulunan başbakanlığın maskotu haline gelen kedi Larry, onuncu yılını doldurdu. 15 Şubat 2011 tarihinde eski Başbakan David döneminde 4 yaşındayken bir hayvan barınağından sahiplenilen Larry, eski başbakanlar Cameron ve 'i eskitti. Son başbakan 'la da yakın bir dostluğu olan Larry'nin, 10 Numara'nın en güçlü birkaç varlığından biri olduğu açıklandı.

    10 numara kedi!

    İngiltere'de Downing Sokağı da bulunan başbakanlığın maskotu haline gelen kedi Larry, onuncu yılını doldurdu. 15 Şubat 2011 tarihinde eski Başbakan David döneminde 4 yaşındayken bir hayvan barınağından sahiplenilen Larry, eski başbakanlar Cameron ve 'i eskitti. Son başbakan 'la da yakın bir dostluğu olan Larry'nin, 10 Numara'nın en güçlü birkaç varlığından biri olduğu açıklandı. Tüm odalara giriş izni olan Larry'nin, fare avcısı olduğu da biliniyor. Cameron'a göre ilk aylarında 3 fare yakalayan Larry sonrasında işi ağırdan alarak "taktiksel planlama safhasına" geçti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Larry İngiltere'de Downing Sokağı 10 numarada bulunan başbakanlığın maskotu oldu