İngiltere'de Downing Sokağı 10 numarada bulunan başbakanlığın maskotu haline gelen kedi Larry, onuncu yılını doldurdu. 15 Şubat 2011 tarihinde eski Başbakan David Cameron döneminde 4 yaşındayken bir hayvan barınağından sahiplenilen Larry, eski başbakanlar Cameron ve Theresa May'i eskitti. Son başbakan Boris Johnson'la da yakın bir dostluğu olan Larry'nin, 10 Numara'nın en güçlü birkaç varlığından biri olduğu açıklandı. Tüm odalara giriş izni olan Larry'nin, fare avcısı olduğu da biliniyor. Cameron'a göre ilk aylarında 3 fare yakalayan Larry sonrasında işi ağırdan alarak "taktiksel planlama safhasına" geçti.