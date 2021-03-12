İngiltere Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs salgınında son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 124 bin 756'ya yükseldiğini açıkladı. 4 hafta içinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 900'ü buldu. Açıklanan rakamlarda ise ilginç bir detay ortaya çıktı. 4 haftada hayatını kaybeden 8 bin 900 kişiden hiçbirinin Türk olmadığına dikkat çekildi. İngiliz vatandaşı dışında Alman, Fransız, Hintli, Yunan gibi 49 ülke vatandaşının hayatını kaybettiği 4 haftalık süreçte hiçbir vatandaşımızı kayıp vermediğimiz kesinleşti.

İngiltere'de salgının başladığı yaklaşık 1 yıllık sürede 79 Türk hayatını kaybetti. Yaklaşık 400 bin Türk'ün yaşadığı İngiltere'de iyileşen Türk sayısı ise 4 bin 100. İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, Coronavirüs'ü yenen en yaşlı kişilerden biri. Özalp gibi 90 yaşının üzerinde 5 Türk'ün daha bu hastalığa karşı zafer kazandığı ifade edildi. İngiliz medyası da, salgında özellikle ikinci dalgada Türkler'in çok daha fazla kurallara uyduğuna dikkat çekti.