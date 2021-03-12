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    'de son 4 haftada 8 bin 900 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    ’de son 4 haftada 8 bin 900 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sürede ülkede hatırı sayılır nüfusu olan 49 ülke de kayıp verirken, hiçbir Türk’ün hayatını kaybetmediği açıklandı...

    Çılgın Türkler

    İngiltere Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs salgınında son 24 saatte 190 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 124 bin 756'ya yükseldiğini açıkladı. 4 hafta içinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 900'ü buldu. Açıklanan rakamlarda ise ilginç bir detay ortaya çıktı. 4 haftada hayatını kaybeden 8 bin 900 kişiden hiçbirinin Türk olmadığına dikkat çekildi. vatandaşı dışında , , , gibi 49 ülke vatandaşının hayatını kaybettiği 4 haftalık süreçte hiçbir vatandaşımızı kayıp vermediğimiz kesinleşti.

    'de salgının başladığı yaklaşık 1 yıllık sürede 79 Türk hayatını kaybetti. Yaklaşık 400 bin Türk'ün yaşadığı İngiltere'de iyileşen Türk sayısı ise 4 bin 100. İngiltere'nin başkenti 'da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, Coronavirüs'ü yenen en yaşlı kişilerden biri. Özalp gibi 90 yaşının üzerinde 5 Türk'ün daha bu hastalığa karşı zafer kazandığı ifade edildi. İngiliz medyası da, salgında özellikle ikinci dalgada Türkler'in çok daha fazla kurallara uyduğuna dikkat çekti.

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    Haberler Güncel İngiltere'de son 4 haftada 8 bin 900 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti