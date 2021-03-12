İletişim Başkanı Altun'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Ekonomik reform' tepkisi: Göz lazım bakmaya gönül lazım görmeye...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik reform eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi.

"GÖRMESİ İÇİN BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUM"

Altun açıklamasında, "Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.