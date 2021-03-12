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    • 13.03.2021 01:18
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    İletişim Başkanı Altun'dan, Kılıçdaroğlu'na 'Ekonomik reform' tepkisi: Göz lazım bakmaya gönül lazım görmeye...

    Başkan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 'Ekonomik Reform Paketi'ni tanıttı. Erdoğan'ın İstihdamdan esnafa vergi muafiyetine, dijital paradan kamuda tasarruf hamlesine kadar birçok konuyu içeren paketi tanıtmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan yine ilginç bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun "Pakette işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" sözlerine İletişim Başkanı sosyal medyadan yanıt verdi.

    takvim.com.tr
    Göz lazım bakmaya!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle 'Ekonomik Reform Paketi'ni tanıttı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 'Ekonomik Reform Paketi'ne ilişkin "Sözde ekonomide reform yapacaklar. Allah aşkına, açıklanan bu pakette işsize iş bulacağız diye bir cümle var mı?" sözleriyle ilginç bir eleştiride bulundu.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomik reform eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi.

    "GÖRMESİ İÇİN BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUM"
    Altun açıklamasında, "Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomi Reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?" diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.
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