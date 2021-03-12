Bugün öğlen itibariyle yağışlar bitiyor ancak rüzgarlar devam edecek. Soğuk hava varken hava açacağı için bu kez ayaza çekecek. Yani buzlanmaya dikkat diyoruz.

SAAT VERDİ! YAĞIŞLAR YURDU TERK EDİYOR

Bu hafta sonu bir yağış beklenmiyor. Öğleden sonra itibariyle 18:00'da yağışlar yurdun tamamından ayrılıyor. Gündüz sıcaklıklar giderek artıyor.