Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, bu hafta sonu yurt geneli için havaların ısınacağını söyledi. İstanbul için 'yalancı yaz' uyarısında bulunan Sürmeli, hava sıcaklığının artacağını ancak rüzgarın da olacağını belirterek, kıyafet seçimlerinde dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
YENİ BİR YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR
Sürmeli, pazartesi gününden itibaren ise Doğu ve İç Anadolu bölgelerinin yeni bir soğuk hava dalgasına gireceğini açıklarken, sağanak yağışların yurt genelinde hafta başından itibaren etkili olmaya başlayacağını belirtti.
Sürmeli'nin Haber Global ekranlarında yaptığı açıklamalarda öne çıkan satır başları şöyle: