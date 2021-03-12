Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.03.2021 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2021 17:31
    ABONE OL

    13 Mart var mı? hangileri?

    13 Mart var mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı olan iller listesi merak ediliyor. hangileri sorusunun cevabı gündem oldu. Hafta sonları uygulanan ve iki günü kapsayan yasaklar aylarca sürmüş ancak normalleşme kapsamında yasaklar gevşetilmişti. Peki, 13 Mart yarın ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    13 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

    Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 13 Mart sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Alınan son kararlarla birlikte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere yönelik yeni kararlar alınmıştı. Peki, 13 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

    Normalleşme ile birlikte iller 4 farklı gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı.

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.

    Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

    Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. (Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

        ORTA RİSKLİ İLLER

        Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars. (Bu illerde de hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER

        İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

        Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak yok sonrasında başlıyor Pazartesi sabah 05:00'da sona eriyor)
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel 13 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?