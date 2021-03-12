13 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Yarın sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? 13 Mart sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Cumartesi ve Pazar günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Peki yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Alınan son kararlarla birlikte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illere yönelik yeni kararlar alınmıştı. Peki, 13 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?
Normalleşme ile birlikte iller 4 farklı gruba ayrıldı. Buna göre düşük ve riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak.
Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. (Bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı)