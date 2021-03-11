



MİT TIRLARI İLE İLGİLİ SAHTE İHBAR YAPAN ÖRGÜT ÜYELERİNİN AMİRİ

Savcı ayrıca, sanığın Ankara İl Jandarma Komutanı görevindeyken MİT'e ait tırların durdurulması, eylemin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde, MİT mensuplarını dinleyip tırları takip ederek, tırlarla ilgili sahte ihbarı yapan örgüt üyelerinin amiri konumunda bulunduğunu, MİT mensupları hakkında talep edilen dinleme kararlarını imzaladığını kaydederek, Tarım'ın "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.