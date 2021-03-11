ABD'de Biden'ın göreve gelmesiyle birlikte Rusya'nın bölgedeki etkisini engellemek için yeni bir stratejiye geçildiğini aktaran Ağar, NATO üzerinden bir takım ülkeleri kendi hedef ve çıkarları için mobilize (seferber) edip, Rusya, İran ve Çin'in bölgedeki hareketliliğinin önüne geçip İsrail'in güvenliğini sağlamak için yeni bir planın devreye gireceğini ifade etti.

NATO ile Türkiye arasında bir iş birliğinin olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Ağar, Türkmen coğrafyasındaki Araplaştırılmaya, Şiileştirilmeye ve Kürtleştirilmeye dikkat çekti.

FRANSA'DAN SİNCAR'DA SKANDAL HAMLE