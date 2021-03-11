"TEDAVİ EDİLMEZSE KALBE ZARAR VEREBİLİR

"Şu ana kadar gördüğümüz vakalar da kısa süre içerisinde toparladı ve iyileşti diyen Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı "O kadar az vaka tanımlandı ki, genelleme yapmak gerçekten çok zor. Ama Kovid'den iyileştikten birkaç ay sonra ortaya çıkabiliyor, diyebiliriz. Kovid sonrası sendromlardan biri olarak bu da literatürde yerini aldı. Kovid geçirip iyileştikten sonra artmış inflamatuar yanıt oluyor. Büyük olasılıkla Kovid'e karşı oluşan antikor yanıtının tetiklediği bir durum. Kalbe zarar verebiliyor, karaciğere zarar verebiliyor hastalık. O yüzden de bu belirtileri olanların hekime başvurması, tedavide inflamasyonun baskılanması ile organların korunmasını sağlıyor.