Coronavirüs salgınıyla mücadele eden Yunanistan'da sağlık sistemi yetersiz kaldı. Ülkede ekonomik sıkıntılar başladı. Başbakan Miçotakis'e tepki yağdı. Yunanistan'da yaşayan kadınlar ise önceki gün Atina'da toplandı. Başbakan'a "Türkiye sınırlarını aç İzmir'e gidip Türk erkekleriyle evleneceğiz" sloganları attı!

Sosyal medya yıkıldı...

YAPMA be, yeni ilişkiye başlamıştım.

Ben kendimi Çorum'a gelecek İsveçli kadınlar için saklıyorum.

HEP derim Türk-Yunan birliği bölgeye huzur getirir...

BUNLAR dış güçlerin oyunu beyler. Kanmayın.

İSTANBUL'DA yaşayan biri olarak Almanya'dan taliplerimi bekliyorum.

GÜZEL PARA DOZTUM



Biontech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, COVİD-19 aşısını geliştirdi. Dün aşıların temini hakkında bilgi verdi. "Şu anda 1.3 milyar doz siparişimiz var. Gelecek sene kapasitemizi artırarak 3 milyar doza ulaşabiliriz" dedi. Pfizer CEO'su Albert Bourla ise aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir elde edeceklerini ve ilerleyen dönemde aşı fiyatının artabileceğini söylemişti.

10 NUMARA DİYET



Kedi Larry, İngiltere'nin 10 Numara olarak adlandırılan Başbakanlık Ofisi'ne 'fare avcısı' olarak yerleştirildi. Tüm dünyada şöhret olan kedi, önceki gün sağlık check-up'ından geçti. İnsan yaşıyla 72'ye denk gelen 14 yaşındaki Larry'nin Coronavirüs karantinasında 500 gram aldığı belirlendi. Ödül mamalarına kısıtlama getirildi.