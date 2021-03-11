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    Coronavirüs salgınıyla mücadele eden 'da sağlık sistemi yetersiz kaldı: Halk isyan etti (Koronavirüs haberleri)

    Coronavirüs salgınıyla mücadele eden ’da sağlık sistemi yetersiz kaldı. Ülkede ekonomik sıkıntılar başladı. Başbakan Miçotakis’e tepki yağdı. Yunanistan’da yaşayan kadınlar ise önceki gün ’da toplandı. Başbakan’a “ sınırlarını aç ’e gidip Türk erkekleriyle evleneceğiz” sloganları attı! Sosyal medya yıkıldı...

    Olaya gelin

    Coronavirüs salgınıyla mücadele eden 'da sağlık sistemi yetersiz kaldı. Ülkede ekonomik sıkıntılar başladı. Başbakan Miçotakis'e tepki yağdı. Yunanistan'da yaşayan kadınlar ise önceki gün 'da toplandı. Başbakan'a " sınırlarını aç 'e gidip Türk erkekleriyle evleneceğiz" sloganları attı!

    Sosyal medya yıkıldı...

    YAPMA be, yeni ilişkiye başlamıştım.
    Ben kendimi 'a gelecek li kadınlar için saklıyorum.
    HEP derim Türk-Yunan birliği bölgeye huzur getirir...
    BUNLAR dış güçlerin oyunu beyler. Kanmayın.
    'DA yaşayan biri olarak 'dan taliplerimi bekliyorum.

    GÜZEL PARA DOZTUM


    Biontech'in     CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, aşısını geliştirdi. Dün aşıların temini hakkında bilgi verdi. "Şu anda 1.3 milyar doz siparişimiz var. Gelecek sene kapasitemizi artırarak 3 milyar doza ulaşabiliriz" dedi. CEO'su ise aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir elde edeceklerini ve ilerleyen dönemde aşı fiyatının artabileceğini söylemişti.

    10 NUMARA DİYET


    Kedi     Larry, 'nin 10 Numara olarak adlandırılan Başbakanlık Ofisi'ne 'fare avcısı' olarak yerleştirildi. Tüm dünyada şöhret olan kedi, önceki gün sağlık check-up'ından geçti. İnsan yaşıyla 72'ye denk gelen 14 yaşındaki Larry'nin sında 500 gram aldığı belirlendi. Ödül mamalarına kısıtlama getirildi.

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    Haberler Güncel Coronavirüs salgınıyla mücadele eden Yunanistan'da sağlık sistemi yetersiz kaldı: Halk isyan etti (Koronavirüs haberleri)