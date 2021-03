Albümleri

Adiós Nonino (1960)

Tiempo Nuevo (1962)

La Guardia Vieja (1966)

ION Studios (1968)

María de Buenos Aires (1968)

Roma (1972)

Libertango (1974)

Reunión Cumbre (Summit) (1974) Gerry Mulligan ile birlikte

With Amelita Baltar (1974)

Buenos Aires (1976)

Il Pleut Sur Santiago (1976)

Suite Punta del Este (1982)

Concierto de Nácar (1983)

SWF Rundfunkorchester (1983)

Live in Wien Vol.1 (1984)

Enrico IV (1984)

Green Studio (1984)

Teatro Nazionale di Milano (1984)

El exilio de Gardel (soundtrack, 1985)

Tango: Zero Hour (1986)

The New Tango (1987) Gary Burton ile birlikte

Sur (1988)

La camorra (1989)

Hommage a Liège: Concierto para bandoneón y guitarra/Historia del Tango (1988) Liège Philharmonic Orchestra ile Leo Brouwer yönetiminde.

Bandoneón sinfónico (1990)

The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango apasionado) (1991)

Five Tango Sensations (1991) Kronos Quartet ile birlikte

Original Tangos from Argentina (1992)

The Central Park Concert 1987 (1994)