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    Annesi terzi, babası ise berberdi! kimdir, kaç yaşında, nereli? Astor Piazzolla neden Doodle oldu!

    Dünyanın en büyük arama motoru , 11 Mart 2021 tarihine özel li bandoneoncu ve 'nun kurucusu 'ya özel doodle yayınladı. Google’ın Astor Piazzolla’yı doodle yapmasının ardından milyonlarca kullanıcı arama motoru üzerinden ? Sorusuna yanıt aramaya başladı. 71 yaşında hayatını kaybeden ünlü orkestra şefi Astor Piazzolla kısa sürede en çok aranan isimlerden biri haline geldi. Peki, Astor Piazzolla kimdir? İşte Astor Piazzolla ile alakalı bilgiler ve yaşam öyküsü. Tam adı olan ünlü orkestra şefi 11 Mart 1921 yılında doğmuştur. Arjantinli olan Piazzolla iki yaşında ’a yerleşerek 1937 yılına kadar burada yaşadı.

    takvim.com.tr
    Astor Piazzolla Doodle oldu! İşte Astor Piazzolla biyografisi

    Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu Astor Piazzolla, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. Google, Astor Piazzolla'yı Doodle yaptı. Google kullanıcıları ise kısa süre içinde Astor Piazzolla'yı en çok aranan isimler listesine taşıdı. Pek çok kişi 'Astor Piazzolla kimdir?', 'Astor Piazzolla'nın mesleği nedir?' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, Doodle olan isim Astor Piazzolla hakkında merak edilenler… Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi.

    ASTOR PIAZZOLLA KİMDİR?

    Astor Pantaleón Piazzolla, (d. 11 Mart 1921, Mar del Plata - ö. 4 Temmuz 1992, Buenos Aires),Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu.

    Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda (!) kalacaktı. Ama o kendini müziğiyle kurtardı. 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.

    1954'te eğitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Bir yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı.

    4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te öldü.

        Albümleri

        Adiós Nonino (1960)
        Tiempo Nuevo (1962)
        La Guardia Vieja (1966)
        ION Studios (1968)
        María de Buenos Aires (1968)
        Roma (1972)
        Libertango (1974)
        Reunión Cumbre (Summit) (1974) Gerry Mulligan ile birlikte
        With Amelita Baltar (1974)
        Buenos Aires (1976)
        Il Pleut Sur Santiago (1976)
        Suite Punta del Este (1982)
        Concierto de Nácar (1983)
        SWF Rundfunkorchester (1983)
        Live in Wien Vol.1 (1984)
        Enrico IV (1984)
        Green Studio (1984)
        Teatro Nazionale di Milano (1984)
        El exilio de Gardel (soundtrack, 1985)
        Tango: Zero Hour (1986)
        The New Tango (1987) Gary Burton ile birlikte
        Sur (1988)
        La camorra (1989)
        Hommage a Liège: Concierto para bandoneón y guitarra/Historia del Tango (1988) Liège Philharmonic Orchestra ile Leo Brouwer yönetiminde.
        Bandoneón sinfónico (1990)
        The Rough Dancer and the Cyclical Night (Tango apasionado) (1991)
        Five Tango Sensations (1991) Kronos Quartet ile birlikte
        Original Tangos from Argentina (1992)
        The Central Park Concert 1987 (1994)
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        Haberler Güncel Annesi terzi, babası ise berberdi! Astor Piazzolla kimdir, kaç yaşında, nereli? Astor Piazzolla neden Doodle oldu!