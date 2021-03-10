Miraç Kandili bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Sabah saatleriyle birlikte vatandaşlar Miraç Kandili ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek üzere araştırma yapıyor. İslam alemi önemli bu günü ibadet, namaz ve dualarla geçirecek. Peki, Miraç Kandili'nde ne oldu? Miraç Kandili gecesinin anlamı, önemi ve faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

İslam inancına göre efendiler efendisi Hazreti Muhammed s.a.v, Miraç gecesinde Allah-u Teâla'nın yüce daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükseldi ve;

1. kat semada: Hz. Adem'le,

2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya,

3. kat'ta Hz. Yusuf,

4. kat'ta Hz. İdris,

5. kat'ta Hz. Harun,

6. kat'ta Hz. Musa

7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.