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    • 09.03.2021 19:03
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    resimli mesajları sözleri! 10 Mart Miraç Kandili en güzel resimli mesajlar kısa uzun sözler için tıklayınız!

    resimli mesajları sözleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 10 Mart Miraç Kandili en güzel mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Miraç Kandili'nde sosyal medya veya mesaj yoluyla resimli mesajlar paylaşmak isteyen vatandaşlar da sözleri hakkında araştırma yapıyor. Tüm faziletiyle idrak edilecek mübarek günlerden birisi olan Miraç Kandili'nde vatandaşlar mesajlar paylaşacak. Sizler için derlediğimiz haberden en güzel na ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Miraç Kandili resimli mesajları sözleri!

    10 Mart Miraç Kandili mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Miraç Kandili resimli mesajları mübarek günde araştırılan konuların başında geliyor. Miraç Kandili'nde vatandaşlar sosyal medya ve mesajlaşma programlarıyla sevdiklerinin kandilini kutluyor. İşte birbirinden güzel anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri!

    MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ!

    Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

    Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

    Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

    Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

    Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

        Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

        Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyoruz. Miraç Kandilimiz Mübarek olsun...

        Her Sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun.

        Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

        Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

        Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

        Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

        Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum.

        Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

        Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz kutlu olsun.
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        Haberler Güncel Miraç Kandili resimli mesajları sözleri! 10 Mart Miraç Kandili en güzel resimli mesajlar kısa uzun sözler için tıklayınız!
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