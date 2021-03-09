10 Mart Miraç Kandili mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Miraç Kandili resimli mesajları mübarek günde araştırılan konuların başında geliyor. Miraç Kandili'nde vatandaşlar sosyal medya ve mesajlaşma programlarıyla sevdiklerinin kandilini kutluyor. İşte birbirinden güzel anlamlı Miraç Kandili mesajları ve sözleri!
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ!
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!
Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.