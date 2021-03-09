Başak proteini, virüsün insan hücrelerine girmek için kullanılan kısım olarak bilinirken, aşıların çoğu virüsün bu yönünü hedef alıyor. New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, bilim insanlarının kandaki antikorların test virüsünü nötralize edebildiğini keşfettiği aktarıldı.

BREZİLYA MUTASYONU NEDİR?

Bilim insanlarının P.1 olarak adlandırdığı Brezilya varyantı ilk olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında keşfedildi. Ancak bilim insanları ilk etapta bu varyantın yarattığı tehlikenin boyutlarını anlayamamıştı. Sonuçları bu hafta kamuoyuyla paylaşılan araştırmalar ise P.1 varyantının Brezilya'da özellikle de Amazon ormanlarının içinde bulunan Manaus şehrinde nasıl bu kadar hızlı yayılabildiğine ışık tutuyor.