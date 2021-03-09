Pfizer/BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşısının, Brezilya'daki Kovid-19 varyantlarına karşı koruma sağladığı ortaya çıktı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından kurtulmak için milyonlarca insan aşılanıyor. Virüs ise hayatta kalmak için sürekli şekil değiştiriyor.
Aşılar da bu değişime uygun şekilde güncellenme yarışı içine girerken, İngiltere'den müjdeli bir haber geldi. Dünyaca ünlü New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırma, Güney Amerika'da ortaya çıktığından itibaren diğer koronavirüs türlerinden daha hızlı yayıldığı tespit edilen P.1 (Brezilya) mutasyonuna karşı Pfizer BioNTech aşısının etkili olduğu açıklandı.