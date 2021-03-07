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    ’ın CEO’su , ’e aşı buldu: 'e aşı olmadığı için alınmadı (Koronavirüs haberleri)

    Covid-19, ilaç şirketlerini harekete geçirdi. Hepsi, virüsü bitirecek aşıyı kendilerinin geliştirdiğini söyledi. 'li ilaç şirketi da onlardan biriydi. CEO , Türk bilim insanları ve 'nin şirketi ile ortak aşı geliştirdi. Borula, 'e yapacağı ziyaretin aşı olmadığı için ertelendiği duyuruldu. Herkes aynı soruyu sordu: İnsan kendi Ürettiği aşıyı olmaz mı Bourla?

    Bourla bir gariplik var

    Covid-19, ilaç şirketlerini harekete geçirdi. Hepsi, virüsü bitirecek aşıyı kendilerinin geliştirdiğini söyledi. 'li ilaç şirketi Pfizer da onlardan biriydi. CEO Albert Bourla, Türk bilim insanları ve 'nin şirketi ile ortak aşı geliştirdi. nın pek çok ülkesine milyonlarca doz aşı gönderdi.

    Yüzde 95 koruduğu iddia edilen aşıyı olmak için 'sıra' beklediğini söyledi! 'nın dün yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Virüsün sürekli mutasyona uğradığını söyleyen Bourla, "Aşı normalde iki doz uygulanıyor. Ancak üçüncü bir dozun vurulması bağışıklık tepkisini daha da artırarak varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacaktır. İnsanlar gripten korunmak için her yıl aşı oluyor. COVİD-19'da da aynısı olacak. Virüsten korunmamız için her yıl aşı olmamız gerekecek" dedi.

    İSRAİL KABUL ETMEDİ


    Pfizer'ın     CEO'su Bourla'nın bu ay yapması planlanan İsrail gezisi iptal edildi. Henüz aşı yaptırmayan Bourla, ülkeye kabul edilmedi. Nüfusunun yüzde 95'ini aşılayan , /BioNTech aşısını ilk satın alan ülkelerden biriydi. Ülkede aşının iki dozunu da olan vatandaşlara yeşil geçiş kartı verildi.

    PANDEMİ SAĞLIKTAN TURİZME PEK ÇOK SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ
    Coronavirüs     hayatımızı değiştirdi. Dünya devi ülkelerin sağlık sistemleri çöktü, ekonomileri olumsuz etkilendi. 'nın (), elektrik tüketim verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre, ülkemizde en çok turizm illeri etkilendi. 'da yüzde 12.6'lık daralma görülürken, 'de yüzde 10.2, 'da yüzde 7.6 daralma meydana geldi. Pandemide sınırların kapatılması, ülkeler arasında uçuşların azalmasının bu durumda etkili olduğu belirtildi.

    CORONAVİRÜS YİNE UNUTULDU
    Coronavirüs ile mücadelede 'kontrollü normalleşme' başladı. Aylar sonra ilk kez cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Vatandaşlar uyarılara yine kulak asmadı. Yaşanan kalabalık panik yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım.

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    Haberler Güncel Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Coronavirüs’e aşı buldu: İsrail'e aşı olmadığı için alınmadı (Koronavirüs haberleri)
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