Covid-19, ilaç şirketlerini harekete geçirdi. Hepsi, virüsü bitirecek aşıyı kendilerinin geliştirdiğini söyledi. ABD'li ilaç şirketi Pfizer da onlardan biriydi. CEO Albert Bourla, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech ile ortak aşı geliştirdi. Dünyanın pek çok ülkesine milyonlarca doz aşı gönderdi.

Yüzde 95 koruduğu iddia edilen aşıyı olmak için 'sıra' beklediğini söyledi! Albert Bourla'nın dün yaptığı açıklamalar ise dikkat çekti. Virüsün sürekli mutasyona uğradığını söyleyen Bourla, "Aşı normalde iki doz uygulanıyor. Ancak üçüncü bir dozun vurulması bağışıklık tepkisini daha da artırarak varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacaktır. İnsanlar gripten korunmak için her yıl aşı oluyor. COVİD-19'da da aynısı olacak. Virüsten korunmamız için her yıl aşı olmamız gerekecek" dedi.

İSRAİL KABUL ETMEDİ



Pfizer'ın CEO'su Bourla'nın bu ay yapması planlanan İsrail gezisi iptal edildi. Henüz aşı yaptırmayan Bourla, ülkeye kabul edilmedi. Nüfusunun yüzde 95'ini aşılayan İsrail, Pfizer/BioNTech aşısını ilk satın alan ülkelerden biriydi. Ülkede aşının iki dozunu da olan vatandaşlara yeşil geçiş kartı verildi.

PANDEMİ SAĞLIKTAN TURİZME PEK ÇOK SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Coronavirüs hayatımızı değiştirdi. Dünya devi ülkelerin sağlık sistemleri çöktü, ekonomileri olumsuz etkilendi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV), elektrik tüketim verileri üzerinden yaptığı çalışmaya göre, ülkemizde en çok turizm illeri etkilendi. Antalya'da yüzde 12.6'lık daralma görülürken, Edirne'de yüzde 10.2, Muğla'da yüzde 7.6 daralma meydana geldi. Pandemide sınırların kapatılması, ülkeler arasında uçuşların azalmasının bu durumda etkili olduğu belirtildi.

CORONAVİRÜS YİNE UNUTULDU

Coronavirüs ile mücadelede 'kontrollü normalleşme' başladı. Aylar sonra ilk kez cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Vatandaşlar uyarılara yine kulak asmadı. Yaşanan kalabalık panik yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım.