Kılıçdaroğlu’na sert tepki (Güncel haberler)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haddini aştı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert çıktı: Kılıçdaroğlu, kendisinin bir 'demokrasi sorunu' olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını ilan etmiştir.

ERBAŞ'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Coronavirüs'e yakalandı. Dün sosyal medya hesabından "COVİD- 19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum" paylaşımı yaptı.

NATO'DAN TÜRKİYE MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB ülkelerinin yüzde 90'ının birliğe üye olduğunu söyledi. Avrupa'nın savunmasını kuzeyde ABD, Kanada ve İngiltere güneyde ise Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin sağladığını belirtti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE VAKALAR ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı arttı. İstanbul'da vaka sayısı 89,90'dan 111,57'ye; Anka-ra'da 39,84'ten 54,83'e; İzmir'de 53,42'den 66,47'ye çıktı.

ÇİN ABD'Yİ EZDİ GEÇTİ

ABD Deniz İstihbarat Ofisi (ONI) ülkelerin deniz savaş gücü üzerine rapor hazırlandı. Çin'in 360 savaş gemisiyle 'dünyanın en büyük donanmasına sahip olduğunu' yazdı. ABD ise 297 tane savaş gemisi var.

DSÖ: 10 AYDA BİTEBİLİR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Kluge, COVİD- 19'a değindi. "Salgının 10 ay sonra biteceğini tahmin ediyorum. Ancak virüs yok olmayacak" dedi.