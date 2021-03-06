İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik kazalarında 100 bin kişi başına kaza yeri ve sonrasına ait ölümlerin 5.8'e düştüğünü söyledi.
Soylu, "2020 yılı kaza yeri ve kaza sonrası can kaybı 2019 yılına göre 607 kişi daha az oldu. Trafikte hedefimiz, sıfır can kaybı." ifadelerini kullandı.
Soylu, Türkiye'de 2010-2020 yıllarında yüz bin kişi başına kaza yeri ve sonrası can kayıpları, 2015-2020'de kaza yeri ve sonrası hayatını kaybedenler ile 2020 şubat ayı trafik verilerine göre 2021 yılının karşılaştırılmasının yer aldığı grafik paylaştı.
SON 10 YILDA CAN KAYIPLARI, YAKLAŞIK YÜZDE 67 AZALDI