Trafikte hayatını kaybedenlerin sayısı, 2015'te 7 bin 530, 2016'da 7 bin 300, 2017'de 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675 olarak kayıtlara geçti. 2019'da 5 bin 473 olan can kaybı sayısı 2020'de 607 azalarak 4 bin 866'ya düştü.

Grafikte, 2020'nin şubat ayı trafik verilerine göre 2021'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yüzde 21 azalarak 8 bin 665'e, hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 azalışla 110'a ve yaya can kaybı sayısı da yüzde 28 azalarak 18'e düştüğü bilgisi yer aldı.