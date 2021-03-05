SON DAKİKA: Dost ve kardeş ülkelerden Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu Türk askerlerinin şehit olmasından son derece kederlendiğini belirten Aliyev, "Askeri helikopter kazasında Türk askerlerinin öldüğü haberine çok üzüldüm. Kendi ve Azerbaycan halkı adına sizlere, şehit askerlerin ailelerine ve akrabalarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" dedi.
UKRAYNA
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Zelenskiy, Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında, "Dün, Bitlis ilinde meydana gelen helikopter kazasındaki tüm şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onların ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.
Twitter'dan Türkçe yaptığı paylaşımında Razumkov, şunları kaydetti:
"Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türk askerleri için en derin taziyelerimi iletirim. Şehitlerin aileleri ve yakınlarına güç ve sabırlar, yaralananlara acil şifalar diliyorum."