SON DAKİKA: Dost ve kardeş ülkelerden Türkiye'ye peş peşe başsağlığı mesajları: Türk milletinin acısı bizim de acımızdır

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI SENNAROĞLU, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da mesajında, "Bugün Bingöl'de yaşanan helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 11 kahraman gencimizin şehit düştüğünü derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ana vatan Türkiye'nin güvenlik ve bekası için görev yaparken hayatlarını kaybeden şehitlerimiz için Allah'tan rahmet, aileleri ile Türk milletine de başsağlığı dilerim. Yaralılarımızın en kısa sürede şifa bulmasını dilerken güvenlik ve esenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan tüm silahlı kuvvetleri mensuplarına da şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı ile İçişleri Bakanı Kutlu Evren ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel de Bingöl'deki kazada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

ARNAVUTLUK VE KKTC'Lİ BAKANLARDAN TATVAN'DAKİ HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLANLAR İÇİN TAZİYE

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini iletti.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Xhaçka, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için Çavuşoğlu'na taziye dileğinde bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da Twitter hesabından Türk bayraklı fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyen Arreaza, yaralıların bir an önce iyileşmesini diledi.