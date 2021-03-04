Yeni Zelanda'da deprem mi oldu? Yeni Zelanda nerede, hangi kıtada? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni Zelanda'da bugün 3 ayrı deprem meydana geldi, tsunami uyarısının yapılmasıyla birlikte endişeler de arttı. Vatandaşlar ülke hakkındaki bilgileri edinmek için internette araştırmalar yapıyor. AFAD duyurusu geldi ve deprem büyüklüğünü açıkladı. İşte son gelişmeler...
YENİ ZELANDA'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre, Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YENİ ZELANDA NEREDE, HANGİ KITADA?
Yeni Zelanda, veya resmî adıyla Yeni Zelanda Milletler Topluluğu, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur.
Yeni Zelanda adı Felemenkçe Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda'da bir ildir. Maorice Yeni Zelanda'ya Aotearoa deniyor. Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına geliyor. Ao bulut, şafak, gündüz ya da dünya anlamına, tea beyaz, açık ya da parlak anlamına ve roa uzun anlamına gelmektedir.
YENİ ZELANDA ADININ KÖKENİ
Yeni Zelanda adı Felemenkçe Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda'da bir ildir. Maorice Yeni Zelanda'ya Aotearoa deniyor. Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına geliyor. Ao bulut, şafak, gündüz ya da dünya anlamına, tea beyaz, açık ya da parlak anlamına ve roa uzun anlamına gelmektedir.
YENİ ZELANDA HARİTASI