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    • 05.03.2021 00:17
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    ? , hangi kıtada?

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merakla araştırmaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’dan (AFAD) Yeni Zelanda depremini doğrulayan açıklama gelince vatandaşların merakı da arttı. Peki kaç şiddetinde, neresinde oldu? Bir yandan da , hangi kıtada? Sorularının cevabı sorgulanır oldu. İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Yeni Zelanda’da deprem mi oldu? Yeni Zelanda nerede, hangi kıtada?

    Yeni Zelanda'da deprem mi oldu? Yeni Zelanda nerede, hangi kıtada? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni Zelanda'da bugün 3 ayrı deprem meydana geldi, tsunami uyarısının yapılmasıyla birlikte endişeler de arttı. Vatandaşlar ülke hakkındaki bilgileri edinmek için internette araştırmalar yapıyor. AFAD duyurusu geldi ve deprem büyüklüğünü açıkladı. İşte son gelişmeler...

    YENİ ZELANDA'DA DEPREM Mİ OLDU?

    AFAD verilerine göre, Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları'nda 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    YENİ ZELANDA NEREDE, HANGİ KITADA?

    Yeni Zelanda, veya resmî adıyla Yeni Zelanda Milletler Topluluğu, Güney Büyük Okyanus'ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya'daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük ve birçok küçük adadan oluşur.

    Yeni Zelanda adı Felemenkçe Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda'da bir ildir. Maorice Yeni Zelanda'ya Aotearoa deniyor. Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına geliyor. Ao bulut, şafak, gündüz ya da dünya anlamına, tea beyaz, açık ya da parlak anlamına ve roa uzun anlamına gelmektedir.

    YENİ ZELANDA ADININ KÖKENİ

    Yeni Zelanda adı Felemenkçe Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda'da bir ildir. Maorice Yeni Zelanda'ya Aotearoa deniyor. Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına geliyor. Ao bulut, şafak, gündüz ya da dünya anlamına, tea beyaz, açık ya da parlak anlamına ve roa uzun anlamına gelmektedir.

    YENİ ZELANDA HARİTASI

        YÖNETİM VE POLİTİKA

        Yeni Zelanda meşruti monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Devlet başkanı Kraliçe II. Elizabeth. Başbakanı ise Bill English'dir.

        NÜFUS

        2006 sayımına göre Yeni Zelanda'da 4.027.947 kişi yaşıyor. Ülke nüfunusunun çoğunluğunu Avrupa kökenliler oluşturmaktadır. Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maoriler ise nüfusun %14,9'unu oluşturmaktadır.

        Yeni Zelanda halkı kendilerine Yeni Zelanda'da yaşayan uçamayan bir ulusal kuş olan Kivi diyorlar. Kuzey Adası Güney Adası'ndan küçük ancak burada daha çok kişi yaşıyor.

        DİN

        Hristiyanlık ülkede baskın dindir, ancak halkın büyük çoğunluğu seküler yaşam tercih etmektedir. 2006 nüfus sayımına göre halkın %55,6'sı kendisini Hristiyan olarak tanımlamaktadır. Diğer %34,7'si kendilerini herhangi bir dine mensup görmemektedir. Yine nüfus sayımının verilerine göre diğer azınlık dinleri ise Hinduizm, Budizm ve İslam'dır.
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