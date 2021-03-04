Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 4 Mart Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Canlı yayın ile noter huzurunda gerçekleşen çekilişte bu kez hangi Numara sahipleri sevinecek, büyük ikramiye ne kadar oldu? Şans oyunlarını yakından takip edenler heyecan dolu geri sayıma başladı. Bu Perşembe Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaraların listesini haberimizde bulabilirsinizİşte merak edilenler...
4 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Büyük ikramiye 17 milyon 160 bin 150 TL
19, 23, 59, 39, 14, 29
İşte Süper Loto hakkında merak edilen bilgiler;
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.