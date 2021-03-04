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    • 04.03.2021 12:11
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    Son dakika: 'ın ilçesindeki 4 mahallede okullar koronavirüsten 10 gün tatil edildi!

    Son dakika haberleri... 'ın ilçesinde, vaka sayılarının artış göstermesi üzerine filyasyon ekipleri, çalışma başlattı. İlçenin 4 mahallesinde, 14 yeni vaka tespit edildi. Jandarmanın devriye gezdiği 4 mahalledeki okullar, 10 gün süreyle tatil edildi.

    Van'da okullara koronavirüs tatili!

    'ın Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi'nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle Covid-19 vakalarının artması sonrası ilçesinde de Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi.

    Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuranların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van'dan gelen filyasyon ekipleri, çalışma başlattı.

    Yapılan görüşmelerde, testi pozitif çıkanların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı.

    Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar, 10 gün süreyle tatil edildi. Filyasyon ekipleri, çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye gezmeye başladı.

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