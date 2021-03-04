Son dakika: Başkan Erdoğan işaret etmişti! Wagner hakkında flaş iddia! Afrika'da...

ORTA AFRİKA: ALTIN VE ELMAS MADENLERİ

2013'ten bu yana ülkedeki iç çatışmalar nedeniyle güvenlik durumunun kötüleştiğine tanık olunan Orta Afrika'da, Rusya ülkedeki en güçlü nüfuza sahip Fransa'yı bertaraf ettiği ve Wagner grubunun, ülkede gizli şekilde yürütülen iş birliğinin önde gelen temsilcilerinden biri haline geldiği savunuluyor.

Orta Afrika'da 2018'den bu yana askeri eğitmen adı altında yüzlerce Rus askeri ile yaklaşık 450 Wagner unsurunun bulunduğu kaydediliyor. "The Africa Report" isimli site ise Orta Afrika'da Wagner şirketi tarafından sağlanan binden fazla "askeri eğitmen" olduğunu ifade ediyor.

Wagner, çeşitli alanlardaki kurumların güvenliğini sağlıyor, Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarının ve ordunun eğitiminde öncü bir rol oynuyor. Öyle ki Wagner çalışanları, askerlerinin eğitimin yanı sıra Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'yı ülkenin yaklaşık üçte ikisini kontrolleri altında tutan isyancı gruplar karşısında koruyor.