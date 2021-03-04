İstanbul Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul hafta sonu yasak olacak mı sorularının yanıtları araştırılıyor. İstanbul'da hafta sonunu kapsayan 2 günlük yasağın devam edip etmeyeceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumartesi ve Pazar günü plan yapmak isteyen kişiler konuyla ilgili araştırma yapıyor.
İSTANBUL HAFTA SONU YASAK VAR MI?
İstanbul'da Cumartesi günü akşam saatlerine kadar yasak olmayacak. Cumartesi akşamı başlayacak yasak Pazartesi sabahı sona erecek.
GENELGENİN DETAYLARI!
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelde şu ifadeler yer aldı:
1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabine toplantısında; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
Yayımlanan genelgeye göre, hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelde şu ifadeler yer aldı:
1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabine toplantısında; yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
1. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenecektir.
2. Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;