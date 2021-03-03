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    li ressam Osmanlı'yı farklı gösterdi: 'in portresi öncü oldu

    Batı, Osmanlı'yı hep korkunç bir şekilde anlattı. 'in portresini yapan li ressam ise bu algıyı yıktı. 'da korkusu azaldı. 20 Ağustos'ta 'a getirilen Fatih'in portresi, 'deki belediye binasında sergilendi.

    Batı'nın fethi: Bellini

    Batılı ressamlar, 'nu korkunç düşman ve barbar olarak gösterdi. Son dönemlerde yapılan araştırmalar ise lıların Osmanlı'ya karşı ilgisinin arttığını ortaya koydu. kültürüne doğrudan tanık olan ressamların anlattıkları bu ilgiyi daha da besledi. Bu iki dünya arasındaki en ünlü bağlardan biri, 15. yüzyıl sonlarında Fatih Sultan Mehmet'in sarayına resmi ziyaretle giden li ressam Gentile Bellini'ydi. Fatih, Venedik Dükü'nden bir heykeltıraş ve madalya yapmak üzere bronz dökümcü istemiş, Osmanlılarla ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen Venedikliler, sevinçle karşılamıştı. 1479'da 'a gelen Bellini'nin bronz Fatih madalyası ve Sultan için yaptığı Venedik manzarası ile sarayda yaşayanların portreleri bugüne kadar geldi. 1480'e ait tabloda Bellini, Fatih'in portresini yaptı. Osmanlı'ya bakış, olumlu olarak değişti.

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    Haberler Güncel Venedikli ressam Gentile Bellini Osmanlı'yı farklı gösterdi: Fatih Sultan Mehmet'in portresi öncü oldu