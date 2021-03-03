Batılı ressamlar, Osmanlı İmparatorluğu'nu korkunç düşman ve barbar olarak gösterdi. Son dönemlerde yapılan araştırmalar ise Avrupalıların Osmanlı'ya karşı ilgisinin arttığını ortaya koydu. Türk kültürüne doğrudan tanık olan ressamların anlattıkları bu ilgiyi daha da besledi. Bu iki dünya arasındaki en ünlü bağlardan biri, 15. yüzyıl sonlarında Fatih Sultan Mehmet'in sarayına resmi ziyaretle giden Venedikli ressam Gentile Bellini'ydi. Fatih, Venedik Dükü'nden bir heykeltıraş ve madalya yapmak üzere bronz dökümcü istemiş, Osmanlılarla ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen Venedikliler, sevinçle karşılamıştı. 1479'da İstanbul'a gelen Bellini'nin bronz Fatih madalyası ve Sultan için yaptığı Venedik manzarası ile sarayda yaşayanların portreleri bugüne kadar geldi. 1480'e ait tabloda Bellini, Fatih'in portresini yaptı. Osmanlı'ya bakış, olumlu olarak değişti.