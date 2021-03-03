En dikkat çeken il ise Uşak'tı. Çevresi yüksek ve orta riski şehirlerin bulunduğu kentte vaka sayıları azaldı. Herkes, 367 bin 514 kişinin yaşadığı ilin sırrını araştırdı. Uşaklılar, maske ve mesafe kuralına uyduklarını ama en çok da kentin yöresel lezzeti tarhanayı tükettiklerini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medya yıkıldı. 'Türkiye'nin örnek kenti uşak' yorumları yapıldı.