Türkiye aylar sonra normalleşme kararı verdi. Düşük riskli illeri mavi ile işaretledi. Batı'da sadece Uşak vaka sayısını 100 binde 18'e indirdi. Tarhana içerek bu kategoriye girdi. Türkiye, "Neler oluyor" dedi. 514 bin can veren ABD ise hem Uşak'ı hem tarhanayı merak etti.
Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Aldığı sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısı azaldı. İller risk grubuna göre renklere ayrıldı. Dün yüksek riskli olmayan mavi, sarı ve turuncu renkli illerde yeni normalleşme başladı.
En dikkat çeken il ise Uşak'tı. Çevresi yüksek ve orta riski şehirlerin bulunduğu kentte vaka sayıları azaldı. Herkes, 367 bin 514 kişinin yaşadığı ilin sırrını araştırdı. Uşaklılar, maske ve mesafe kuralına uyduklarını ama en çok da kentin yöresel lezzeti tarhanayı tükettiklerini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medya yıkıldı. 'Türkiye'nin örnek kenti uşak' yorumları yapıldı.