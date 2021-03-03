Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Türk Savunma sanayii hedefte (Güncel haberler)

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde yapıldı. Açıklamada Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı belirtilerek, “Tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” denildi.

    Türk Savunma sanayii hedefte

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Açıklamada Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı belirtilerek, "Tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" denildi.

    HDP'YE İNCELEME
    HDP, sırtını terör örgütü PKK/YPG'ye yasladı. Siyasi Partiler Bürosu dün 108 sanıklı Kobani iddianamesinin kendilerine gönderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Parti hakkında inceleme başlattı. Terör eylemleriyle bağı tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılacak.

    'TAN ACI HABER: 1 ŞEHİT
    Şırnak'ta     PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu. Şehidin, 'ın ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin ikamet ettiği yer olan 'da toprağa verileceği öğrenildi.

    MUTANT VİRÜS 70 İLDE
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVİD-19 ile mücadeleyi TAKVİM'e değerlendirdi. Mutant virüsün ülkemizde 70 ilde görül-düğünü söyledi. " aşısı 10 gün içerisinde gelecek. ile için görüşüyoruz" dedi. EDA IŞIK.

    SELMAN'A YAPTIRIM YOLDA
    ABD, cinayetinde ölüm emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiğini açıkladı. 3 vekil 'ne 'Prens için yaptırım' çağrısı yaptı. sözcüsü de 'Selman'a yaptırım uygulabilir" ifadesini kullandı.

    TAM SİHA MERAK!
    Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisine hız verdi. İHA ve SİHA'lar, terör yuvalarını yerle bir etti. ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracı tabarladığını yazdı.

    PUTİN MUSK'A ULAŞAMADI
    Elon     Musk, Rusya lideri Putin'e Clubhouse üzerinden konuşma teklifi yaptı! Kremlin Sözcüsü konuyla ilgili ilk kez konuştu, "Teklif sonrası Musk ile temas kuramadık" ifadesini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Türk Savunma sanayii hedefte (Güncel haberler)