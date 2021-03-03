Türk Savunma sanayii hedefte (Güncel haberler)

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapıldı. Açıklamada Türk savunma sanayiinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığı belirtilerek, "Tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" denildi.

HDP'YE İNCELEME

HDP, sırtını terör örgütü PKK/YPG'ye yasladı. Yargıtay Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu dün 108 sanıklı Kobani iddianamesinin kendilerine gönderilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazdı. Parti hakkında inceleme başlattı. Terör eylemleriyle bağı tespit edilirse, HDP hakkında kapatma davası açılacak.

ŞIRNAK'TAN ACI HABER: 1 ŞEHİT

Şırnak'ta PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu. Şehidin, Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin ikamet ettiği yer olan Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

MUTANT VİRÜS 70 İLDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVİD-19 ile mücadeleyi TAKVİM'e değerlendirdi. Mutant virüsün ülkemizde 70 ilde görül-düğünü söyledi. "BioNTech aşısı 10 gün içerisinde gelecek. İngiltere ile AstraZeneca aşısı için görüşüyoruz" dedi. EDA IŞIK.

SELMAN'A YAPTIRIM YOLDA

ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetinde ölüm emrini Veliaht Prens Selman'ın verdiğini açıkladı. 3 vekil ABD Temsilciler Meclisi'ne 'Prens için yaptırım' çağrısı yaptı. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de 'Selman'a yaptırım uygulabilir" ifadesini kullandı.

TAM SİHA MERAK!

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisine hız verdi. İHA ve SİHA'lar, terör yuvalarını yerle bir etti. ABD merkezli Defense News internet sitesi, Baykar Savunma'nın bu kez insansız hava muharebe aracı tabarladığını yazdı.

PUTİN MUSK'A ULAŞAMADI

Elon Musk, Rusya lideri Putin'e Clubhouse üzerinden konuşma teklifi yaptı! Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili ilk kez konuştu, "Teklif sonrası Musk ile temas kuramadık" ifadesini kullandı.