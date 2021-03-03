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    • 04.03.2021 04:54
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    Son dakika: Gazete'de yayımlandı! 1287 yeni personel alacak

    taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1287 temizlik görevlisi alınacak. Başvurular, 8 Mart'a kadar 'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

    Adalet Bakanlığı 1287 yeni personel alacak

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 1287 sürekli işçi alımı yapılacak.



    BAŞVURULAR İŞKUR'DAN
    Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

    İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek.

    Adayların, ilan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri gerekiyor.



    İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

    Adaylar Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kura çekimine katılamayacak. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişinin görüntüleri kayda alınacak.



        ASIL VE YEDEK ADAYLAR 18-24 MART'TA BELGELERİ TESLİM EDECEK
        Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

        Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

        Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.
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