



ASIL VE YEDEK ADAYLAR 18-24 MART'TA BELGELERİ TESLİM EDECEK

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek.