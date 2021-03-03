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    • 03.03.2021 16:32
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    'da uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması nasıl indirilir?

    'da uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. "" (UYUMA) Müge Anlı programına konu oldu. UYUMA uygulamasını telefonlarına indiren vatandaşlarımız, önce sisteme kaydoluyor. yla satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde, vatandaşlarımız bu uygulamayla bildirimlerini kısa sürede yapıyorlar. Peki, , nasıl indirilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Müge Anlı'da UYUMA uygulaması nedir?

    Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır.


    Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi.

    UYUMA UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

    Türkiye'de başta gençler olmak üzere toplum açısından büyük tehlike arz ediyor. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumun da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması artık aktif olarak kullanılmaktadır.

    UYUMA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

    Uygulamayı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Bu uygulama T.C. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonudur.

    UYUMA UYGULAMASININ AMACI NEDİR?

    UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.



        Uygulamanın önemli özelliklerinden biri ise bildirim yapanın kimlik bilgilerinin kesinlikle gizli kalması, bildirim yapanın numarasının görünmesi ve soruşturmanın hiçbir aşamasında üçüncü kişiler tarafından kesinlikle bilinmeyecek olmasıdır.

        Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, kişisel bilgilerini sisteme kaydettikten sonra uygulamayı kullanmaya başlayacaktır. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaş, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunacak. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletilecek. İhbarcının kimliği kesinlikle gizli tutulacaktır. Suçla mücadelede vatandaşlarımız desteği ile bizlere büyük güç vermektedir.
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