Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuz açısından büyük tehlike arz etmektedir. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumumuzun bu konuda bilinçlendirilmesi de kaçınılmazdır.
Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması aktif hale getirildi.
UYUMA UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Türkiye'de başta gençler olmak üzere toplum açısından büyük tehlike arz ediyor. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumun da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması artık aktif olarak kullanılmaktadır.
UYUMA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Uygulamayı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Bu uygulama T.C. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonudur.
UYUMA UYGULAMASININ AMACI NEDİR?
UYUMA projesi, teknolojik imkânlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla hazırlandı. Bu proje ile uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkânı sağlanması hedeflenmiştir.